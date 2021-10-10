Masrawy logo white

الزراعة: وفد من "الثروة السمكية" يتفقد حديقة الأسماك بالزمالك

08:22 م الأحد 10 أكتوبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:


تفقدت لجنة من المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية، التابع لوزارة الزراعة، حديقة الأسماك بالجبلاية، صباح اليوم الأحد، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن رفع كفاءة حديقة الأسماك وتطويرها وتجميلها.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد مدير حديقة الأسماك، أن أعمال تطوير الحديقة مستمرة منذ زيارة وزير الزراعة الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الحديقة مستمرة في استقبال زائريها من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات.

حديقة الأسماك أبحاث الثروة السمكية وزارة الزراعة السيد القصير

الخبر التالى:

مدبولي: ندعم الحكومة الشرعية ووحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
831

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

611

متعافون اليوم

311576

إجمالي الإصابات

17658

إجمالي الوفيات

262654

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بإلقاء "لقاحات كورونا" بجوار إحدى الترع بالمنيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا