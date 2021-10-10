الزراعة: وفد من "الثروة السمكية" يتفقد حديقة الأسماك بالزمالك

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الجنوب سوداني

كتب- أحمد مسعد:



تفقدت لجنة من المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية، التابع لوزارة الزراعة، حديقة الأسماك بالجبلاية، صباح اليوم الأحد، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن رفع كفاءة حديقة الأسماك وتطويرها وتجميلها.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد مدير حديقة الأسماك، أن أعمال تطوير الحديقة مستمرة منذ زيارة وزير الزراعة الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الحديقة مستمرة في استقبال زائريها من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات.