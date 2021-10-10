بمساحة 19 مليون متر2.. الري: إزالة 3 آلاف حالة تعد على نهر النيل

(مصراوي):

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عداد الإزالات اليومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطهير كافة التعديات على نهر النيل.

وقالت الوزارة، اليوم الأحد إن إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة 165018 حالة بمساحة 19.375 مليون متر مربع تقريبًا، موضحة أن إجمالي أعداد الحالات المزالة حتى الآن 3763 حالة بمساحة 493 ألف متر مربع تقريبًا.

وأشار البيان إلى أن إجمالي أعداد الإزالات المتبقية 161138 حالة إزالة بمساحة 18.864 مليون متر مربع تقريبًا.​