في اليوم العالمي للصحة النفسية.. "قومي المرأة" يطالب بتوفير الدعم للنساء والفتيات ذات الإعاقة

كتبت- نور العمروسي:

بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للصحة النفسية والذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام، طالبت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة بضرورة توفير الدعم النفسي والصحي للنساء والفتيات ذات الإعاقة، كون المرأة ذات الإعاقة من بين الشرائح الأشد احتياجًا للرعاية وتقديم خدمات الدعم النفسي والصحي لها ولأسرتها لما عانت منه على مدار عقود طويلة من التهميش المزدوج.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة، أن الدعوة لتوفير الدعم النفسي للنساء والفتيات ذات الإعاقة بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، التي تتواكب مع ما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 من حماية الصحة النفسية للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوي الإعاقة. بالالزام بتوفير كل الخدمات الرعائية والطبية لهم كذلك فقد تم العمل على دعم الصحة النفسية للنساء والفتيات ذات الإعاقة بإصدار تشريع يشدد على تغليظ عقوبة التنمر والتحرش بهن مشيرا إلى أن توفير خدمات الرعاية النفسية للنساء والفتيات ذات الإعاقة يحتاج إلى وعى مجتمعى وتعاون بين كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات التوعوية والطبية