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المناطق الأزهرية تحتفي بذكرى "نصر أكتوبر " بجميع محافظات الجمهورية

06:58 م الأحد 10 أكتوبر 2021
المناطق الأزهرية تحتفي بذكرى "نصر أكتوبر " بجميع محافظات الجمهورية

قطاع المعاهد الأزهرية

كتب- محمود مصطفى:

نظمت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية على مستوى جميع المناطق الأزهرية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، تحت شعار "يوم النصر"، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشارك طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية فى الاحتفالات، بحضور قيادات المناطق الازهرية، وممثلي وزارة الدفاع، وعدد من القيادات الشعبية بكل محافظة، حيث أبدع الطلاب في تقديم فقرات إنشادية لعدد من القصائد الوطنية، بالإضافة إلى عرض فيديوهات عن حرب أكتوبر توضح بطولات جيشنا العظيم خلال هذه المعركة، وإلقاء كلمات عن التضحيات التي قدمها ويقدمها جيش مصر العظيم ، والمواقف المشرفة التي وقفها شيوخ الأزهر وعلماؤه جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة.


وأكد علماء الأزهر خلال فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أن الوطن هو أثمن ما يجب الحفاظ عليه والتضحية من أجله، وأن الدور الذي يقوم به جيشنا الباسل إلى الآن في الحفاظ على استقرار الوطن ومواجهة التحديات سواء في الجبهة الداخيلة أو على حدوده الخارجية، يستوجب علينا جميعًا أن نقف خلفه داعمين له في مواجهة قوى الشر والظلام، لنظل ننعم بوطن أمن ومستقر، مؤكدين أن أبناء الأزهر سيكونوا دوما خلفًا لخير سلف من علماء الأزهر ورجاله المخلصين لدينهم ولوطنهم.

قطاع المعاهد الأزهرية نصر أكتوبر المناطق الأزهرية

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