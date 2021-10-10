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البابا تواضروس يستقبل الممثل الدنماركي لحرية الأديان

06:49 م الأحد 10 أكتوبر 2021
البابا تواضروس يستقبل الممثل الدنماركي لحرية الأديان

البابا تواضروس يستقبل الممثل الدنماركي

كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأحد، السفير مايكل سوهر الممثل الدنماركي لملف حرية الأديان ومعه السفير الدنماركي في مصر سيفيند أوليج، حيث تعرف الممثل الدنماركي على الإجراءات والإنجازات التي قامت وتقوم بها الدولة المصرية فيما يخص هذا الملف.

أشار البابا أثناء اللقاء إلى أن مصر تعاني الآن من الزيادة السكانية التي تؤثر على كل الخدمات التي تقدمها الدولة ورغم ذلك كانت لها إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، ودعا قداسته السفير إلى زيارة القرى المصرية للتعرف على طبيعة المعيشة فيها والتي تتسم بالسلام وكذلك آليات الدولة لمواجهة الفقر في تلك القري مشيرًا إلى مشروع حياة كريمة لتنمية القرى المصرية الأكثر فقرًا واحتياجًا.

البابا تواضروس الثاني مايكل سوهر الدنمارك حرية الأديان سيفيند أوليج

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