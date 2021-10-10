الجيزة: ضبط 45 سيارة أجرة مخالفة لتعريفة الركوب

كتب- أسامة علي:

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في إدارة السرفيس والنقل الجماعي حملات مكبرة لضبط مخالفات تعريفة الركوب بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمنع رفع أسعار تعريفة الركوب خاصة مع بداية العام الدراسي، وما تشهده الطرق من تكدس للطلاب وأولياء الأمور مما يدفع البعض لإستغلال المواطنين من خلال رفع الأسعار أو تجزئة خطوط السير.

أسفرت الحملة عن ضبط 45 سيارة مخالفة بالإضافة إلى 19 مركبة "توك توك"، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المضبوطة والسائقين.