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رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليمني في مطار القاهرة

06:28 م الأحد 10 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليمني في مطار القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمطار القاهرة الدولي، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، حيث أجريت مراسم الاستقبال لـ"عبدالملك" والوفد المرافق له.

ووصل رئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عددًا من وزراء الحكومة اليمنية.

وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي مع الدكتور مصطفي مدبولي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مطار القاهرة معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن

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