رئيس "كانتربري" للإمام الأكبر: تقود سفينة الأزهر في أوقات صعبة بكل حكمة

شنطة ويـد في يـد.. انتظام الطلاب في مدارس الشرقية في أول يوم دراسي

كتب- مينا غالي:

زار جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم اليوم الأحد فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر المشيخة اليوم رفقة وفد كنسي على رأسه دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعدد من قيادات الطائفة في العالم.

وقال ويلبي، بحسب بيان: في الوقت الذي نعيش فيه ازمات في كل أنحاء العالم نحاول مد جسور من التفاهم والود مضيفًا: الإمام الطيب يقود سفينة الأزهر بكل حكمة في أوقات صعبة في مصر والعالم الإسلامي.

وأشار ويلبي إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الأئمة في بريطانيا بالقساوسة متمنيًا أن يتعاون الأزهر الشريف مع إقليم الإسكندرية الذي يرأسه المطران سامي فوزي وهو باحث جاد ورئيس أساقفة وطني ومحب للجميع.

من جانبه رحب الإمام الأكبر بزيارة ويلبي الذي وصفه بالأخ العزيز ورجل السلام مؤكدًا إنه الغى زيارته لفرنسا وعاد إلى القاهرة قادمًا من روما لاستقباله والترحيب به في مشيخة الأزهر.

وأوضح الإمام الأكبر إن الأزهر لديه برنامج لتدريب الأئمة من كل أنحاء العالم لدراسة القضايا الساخنة على الساحة الآن وفي مقدمتها العلاقة بين المسلمين والأخر وحقوق المواطنة ورعاية السلام والاندماج الإيجابي في هذه المجتمعات مؤكدًا إن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي ارسلت ثلاث مجموعات لتدريب الأئمة وبرعاية السفارة البريطانية بمصر.

واستكمل الطيب: في شارعنا المصري لا يمكننا التفريق بين المسلمين والمسيحيين مؤكدًا أن المطران منير حنا كان له دورًا كبيرًا في دعم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر لأنه قلب متسع للجميع مثنيًا على مشروع مركز المطران منير للدراسات الإسلامية المسيحية الذي تؤسسه الكنيسة الأسقفية بمصر.

فيما قال الدكتور منير حنا الرئيس الشرفي لإقليم الإسكندرية إن مركز الدراسات الإسلامية المسيحية سوف يمنح درجات علمية وغير علمية لطلاب من مختلف دول العالم كما سيطلق مبادرات لحل الصراعات والتعايش السلمي مطالبًا جامعة الأزهر الشريف بالتعاون معه في هذا المشروع.

أما المطران سامي فوزي فقدم الشكر لشيخ الأزهر على تهنئته للكنيسة بتدشين الإقليم الجديد مؤكدًا إن الإمام الأكبر لا يدخر جهدًا في تقديم روح المحبة والتعاون مع الكنيسة الأسقفية.

في نهاية اللقاء قدم ويلبي للشيخ صورة من النسخة الأصلية للقرآن الكريم موجودة في مدينة بريمنجهام بانجلترا بينما اهداه الشيخ نسخة من القرآن باللغة الإنجليزية وتوضع في مكتبة قصر لامبث.

حضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية كلاً من الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي لإقليم الإسكندرية ورئيس الأساقفه ازاد مارشال ورئيس الاساقفه ايزكيل كوندو والمطران انطونى بوجو وكانن أنطونى بول والقس وليم تايلور والقس شاه زاد والأستاذ سليم واصف مستشار حوار الأديان للكنيسة الأسقفية.

ومن مشيخة الأزهر دكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر و الشيخ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ودكتور أبو زيد الأمير الأمين العام لبيت العائلة المصرية.