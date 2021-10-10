بالصور.. إقبال كبير على جناح برنامج التنمية المحلية بمعرض "تراثنا" في اليوم الأول

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض "تراثنا" شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين رواد المعرض والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت ويستمر لمدة 5 أيام.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أنه خلال اليوم الأول للمعرض أبدى الزائرون إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة لحوالي 50 عارضا من تكتلات الحرف اليدوية والأثاث بمحافظات سوهاج وقنا.

وأشاد المواطنون بالمنتجات الحرفية المشتهر بها المحافظتين كمنتجات التلي الواردة من جزيرة شندويل ومنتجات الأثاث بمدينة طهطا محافظة سوهاج ومنتجات الفركا والفخار الواردة من نقادة وجراجوس بمحافظة قنا، حيث إن تلك المشغولات والقطع فنية تتميز بجودة عالية بصناعة يدوية وخامات طبيعية مصرية.

ويعد جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو الأكبر من حيث المساحة في المعرض هذا العام وحجم المشاركة وأيضا في تقديم منتجات تم تطويرها وتصميمات جديدة مبتكرة وكذلك شاشات عرض تفاعلية لمنصة "أيادي مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الإلكتروني لمنتجات العارضين وعقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة في التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.

جدير بالذكر أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقام للعام الثاني على التوالي وبلغت مبيعات العام الماضي حوالي مليون جنيه، ويضم الجناح هذا العام منتجات لخمسة تكتلات اقتصادية من محافظتي قنا وسوهاج من تكتلات المرحلة الأولى وتكتلات المرحلة الثانية ومن بينها: الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا، والتلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج، والأثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والفخار والخزف بنقادة وجراجوس من قنا، والنسيج اليدوي بأخميم بقنا، وذلك بحضور 50 عارضا من المحافظتين.