وزير القوى العاملة يسلم 297 عقد عمل لأصحاب الهمم بالقاهرة

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كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، إن الوزير محمد سعفان، سلم اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، وفرها مكتب شرق مدينة نصر بمديرية القوى العاملة بالقاهرة بالتعاون مع 20 شركة قطاع خاص عاملة فى نطاق المحافظة.

واطمأن الوزير بنفسه على رواتبهم، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بها على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم .

حضر تسليم العقود طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وعزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، ومدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وأحمد نظمى وكيل المديرية، وصالح المصري مدير مكتب تشغيل شرق.

وقال الوزير، إن الدولة المصرية تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأشار سعفان، إلى أن الدولة المصرية تشهد ف كافة مناحي الحياة نهضة حقيقية لم تشهدها من قبل، وتطوير وتحديث وحياة كريمة لأبنائها، وكذلك هدم العشوائيات وعمل مشروعات سكنية متطورة وفق أحدث النظم العالمية التي تليق بالمواطن المصري وتتناسب مع آدميته، موجها التهنئة للقوات المسلحة في شهر الانتصارات بذكري أكتوبر المجيدة، وما حققه أبناءها من بطولات خالدة سطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، داعيا أن يديم قواتنا المسلحة حماة للشعب المصري، ودافعا لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير، ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية، والحرص على مكانتها والدفاع عنها ضد أي معتدي داخلياً كان أو خارجياً، مشيرا إلي أنه علينا جميعا مسئولية تجاهها اصحاء وذوي قدرات فهي الميراث الخالد الوحيد لنا جميعاً، وكذلك التفاني في رفع رايتها عالية خفاقة في سماء المجد.

وقال سعفان، إن ذوي الهمم والعزيمة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وأشار الوزير، إلى أن العقود التي يتم تسليمها اليوم مقدمة من الدولة المصرية، وليس من مسؤول أو جهة معينة، لافتا إلي أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، قد أولتها كل الاهتمام، وأعطت التوجيهات بتقديم كافة صور الرعاية لهذه الفئة، حتى يحيوا حياة كريمة لائقة.

وكرم الوزير، 20 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري التي قامت بتوفير العقود لأبنائنا من هذه الفئة، مقدما أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لهم، مشدد علي أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وقدم الوزير، الشكر للحضور من أبناء محافظة القاهرة من ذوي القدرات الخاصة وذويهم، ومديرية القوي العاملة بالقاهرة ممثلة في مكتب شرق مدينة نصر الذي وفر فرص العمل، مطالبا المديرية بضرورة متابعة استلام ذوي الهمم لوظائفهم داخل الشركات، والتأكد من استمارة رقم (1) تأمينات التي تفيد استلامهم للعمل وحصولهم على مستحقاتهم التى كفلها القانون لهم مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وتأكيداً على مبدأ الشفافية والمصداقية أمام المواطنين.

ووجه الوزير، إدارة التشغيل بالوزارة بعمل متابعة مستمرة لتلك الفرص بعد الحصول عليها على فترات زمنية معينة، لمعرفة آراء ذوي الهمم في الفرص التي قدمت لهم، ومدى تناسبها مع طموحاتهم، والتأكد من مناسبة الأجر لنوع العمل في ظل تواجد أصحاب عمل شرفاء داخل المجتمع لديهم قدر كبير من العطاء والوطنية من أجل الدولة المصرية وشعبها الكريم.