الجزار يصدر قرارا جديدا بشأن صندوق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإصدار لائحة الشئون المالية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في تنظيم الشئون المالية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وجاء نص القرار على النحو التالي: