وكيل "مشروعات النواب" لـ"مصراوي": المنتجات التراثية قوة دفع الاقتصاد.. وقانون 152 حصن أمان

كتب- مصراوي:

قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة بمجلس النواب، إن تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020 "حصن أمان" المشروعات والحرف اليدوية؛ مما يسهم في زيادة إنتاجها، ومن ثم التوسع في المعارض على غرار معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

وأضافت أبو السعد، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن القانون يمثل مظلة جهاز المشروعات لحماية هذه الحرف ودعم أصحابها والتسويق لها خارجيًّا.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة بمجلس النواب إلى أن مصر تشهد ولأول مرة في تاريخها اهتمامًا منقطع النظير بالحرف اليدوية وتطويرها ومساندتها؛ لمنعها من الاندثار منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدةً بحرص الرئيس السيسي على حضور افتتاح مثل هذه المعارض، مثل معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية عبر النسخ المستمرة منه.

ولفتت أبو السعد إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بحضور افتتاح هذه المعارض أعطى ثقة لصغار المنتجين أنهم يعملون في دولة تهدف إلى تنمية هذه المشروعات وتسهم في نجاحها وتطويرها مما يعود بالنفع على الاقتصاد.

وشددت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على أن تطوير مثل هذه المشروعات؛ خصوصًا قطاع الحرف اليدوية، يمثل قوة دفع للاقتصاد المصري وتحقق عائدًا كبيرًا على الصناعة المصرية، مطالبًا بالمزيد من الدعم لهذه المشروعات.

ونوهت أبو السعد بأن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في القضاء على البطالة التي تعانيها مصر، مؤكدةً أن أكبر الاقتصاديات العالمية مثل الصين وصلت إلى ما هي عليه حاليًّا من خلال هذه المشروعات الصغيرة، وهذا إيمان راسخ في سياسات الرئيس السيسي.

وشددت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على ضرورة وجود استراتيجية للحفاظ على الحرف اليدوية واستمراراها، مؤكدة أن الدولة حاليًّا تعمل على تفعيل هذه الاستراتيجية من خلال جهاز المشروعات التابع لوزارة الصناعة.

وأضافت أبو السعد أن توسع الدولة في قطاع المعارض "التراثية" طوق نجاة للصناعة المصرية ومساهمة فعالة في نجاح الاقتصاد المصري، منوهةً بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز من أهمية هذه المشروعات والمعارض.

أقام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحدة تطوير الأعمال لتقديم الخدمات المجانية للعارضين في معرض تراثنا والزوار؛ من بينها التدريب على التصوير وترويج المنتجات وخدمات أخرى كثيرة.

وكشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معرض تراثنا، الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، يضم جناحًا مخصصًا لمشروعات شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من مختلف المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والذين استفادوا من خدمات الجهاز المالية وغير المالية في إقامة وتطوير مشروعاتهم لتتلاءم منتجاتها مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية.