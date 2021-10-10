بسام راضي: الرئيس السيسي يستقبل سلفاكير بقصر الاتحادية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان.​