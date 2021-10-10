بسام راضي: الرئيس السيسي يستقبل سلفاكير بقصر الاتحادية
03:16 م الأحد 10 أكتوبر 2021
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان.
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