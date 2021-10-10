4495 جنيهًا للمتر.. "الإسكان" تطرح أراضي استثمارية بالعاصمة والعلمين والقاهرة الجديدة

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كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عددا من قطع الأراضي، بالمدن الجديدة ضمن نظام التخصيص الفوري في مدن العاصمة الإدارية.

وجاءت تفاصيل الأراضي على النحو التالي:

القاهرة الجديدة:

في مدينة القاهرة الجديدة يوجد قطعة أرض شمال مشروع الرحاب بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 48 فدانا، ووصل سعر المتر لـ 5385 جنيها، وتكون نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50 % من إجمالي مساحة الأرض، والارتفاع أرضي + 3 أدوار علوية ( ويسمح بإقامة غرف السطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25 % من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخادمات للمبنى.

العاصمة الإدارية:

القطعة الأولى رقم 6-D6-R3 بالحي السكني الثالث بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 9330 م 2 بنشاط مدرسة، بسعر 8760 جنيها للمتر، وتكون النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، ويكون الارتفاع المسموح به أرضي و3 أدوار متكررة، ومدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

القطعة الثانية رقم S19-OS-R3 بالحي السكني الثالث بمساحة 5554 م2 بنشاط دار مناسبات بسعر 5385 جنيها للمتر، وتكون النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من مساحة الأرض، والارتفاع أرضي ودورين متكررين.

القطعة الثالثة رقم S07-D1-R3 بالحي السكني الثالث بمساحة 4434 م2 بنشاط إداري بسعر 11530 جنيها للمتر، وتكون النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من مساحة الأرض، والارتفاع أرضي ودورين متكررين.

القطعة الرابعة رقم S04-D7-R3 بالحي السكني الثالثة بمساحة 2992 م2 بنشاط شقق فندقية بسعر 13450 جنيها للمتر، وتكون النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة والارتفاع المسموح به أرضي و3 أدوار متكررة.?

العلمين الجديدة:

في مدينة العلمين الجديدة يوجد قطعة أرض كائنة بالقرب من طريق الC4 قبلي الطريق الساحلي، بمساحة 9.20 فدان بنشاط عمراني متكامل، وسجل سعر المتر 4495 جنيه.

وتكون نسبة اراضي الإسكان لا تزيد عن 50 % من مساحة أرض المشروع، ونسبة أراضي الخدمات لا تزيد عن 12 % ولا تقل عن 8% من مساحة ارض المشروع.