محافظ الجيزة يوجه رسالة إلى أولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

تقدمت محافظة الجيزة، بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنية النجاح والتفوق لجميع الطلاب.

وناشد المحافظة، في بيان اليوم، أولياء الأمور بالتعاون مع أجهزة المحافظة، عدم التكدس والتزاحم أمام المدارس وذلك حرصا على سلامة الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع أي مخالفات أو إشغالات للباعة الجائلين من محيط المدارس والقيام بحملات تطهير وتعقيم دوري للمدارس من الداخل والخارج، مع اتخاذ كافة التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.