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شنطة ويـد في يـد.. انتظام الطلاب في مدارس الشرقية في أول يوم دراسي جديد

02:00 م الأحد 10 أكتوبر 2021
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  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- شروق غنيم:

انطلقت الدراسة في محافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، وسط انتظام التلاميذ في أول دراسي، مع حرص المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وشهدت مدرسة الشهيد أحمد حمدي الإبتدائية بمحافظة الشرقية، استقبال التلاميذ في أول يوم دراسي، متبعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار جائحة كورونا.

ويرصد "مصراوي" بالصور لحظة دخول التلاميذ إلى المدارس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته.

وتتبع المدارس، كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم.

مدارس الشرقية فيروس كورونا وزارة التربية والتعليم الطلاب

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