في أول يوم دراسي.. 15 توجيها من محافظ الجيزة للإدارات والمدارس وأولياء الأمور

كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شارك الطلاب حضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة السعيدية الثانوية بحي جنوب الجيزة، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وهنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد متمنياً لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التي تبني عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته.

وأشار راشد، إلى أن العام الدراسي الجديد، شهد استقبال ٢.٥ مليون طالب وطالبة داخل ٣ آلاف مدرسة، مؤكداً انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث مؤكداً دخول ٧١ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى ١٧٢٤ فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية مؤكداً على السعي نحو توفير أراضي فضاء أخري تصلح لإقامة مدارس في إطار الجهود التي يتم بذلها لتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول خاصة في ظل المتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا.

ووجه المحافظ، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم، والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات، والإهتمام بالنظافة وغسل الأيدي، والتباعد، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك.

وشهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد مدرستي عامر عبد المقصود بحي الدقي وشبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وبحسب بيان، بعث خلالها محافظ الجيزة رسالة طمأنة لأولياء الأمور على أبنائهم الطلاب، وأن الدولة اتخذت الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة حيث تم تطعيم جميع المعلمين والإداريين والعمال في قطاع التعليم حفاظاً على السلامة العامة، مطالبا أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وأكد راشد، على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب دون أي معوقات حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

وحرص المحافظ، خلال جولته على تفقد غرف العزل والتأكد من تواجد الزائرات الصحيات وأدوات التعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وكذا تفقد عددا من الفصول الدراسية وفصول الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز، بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس، ومراجعة أعمدة الإنارة، ورفع أي مخلفات أولا بأول.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والدكتورة إلهام أحمد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والعميد محمد حمزة المستشار العسكري ومجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء أحياء جنوب والدقي وأبو النمرس.