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المتحدث العسكري ينشر فيديو "للفريق سعد الدين الشاذلي".. فيديو

12:22 م الأحد 10 أكتوبر 2021
المتحدث العسكري ينشر فيديو "للفريق سعد الدين الشاذلي".. فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

نشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فيديو للفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.

ولد الفريق الشاذلى فى محافظة العربيةً 1922، وتخرج فى الكلية الحربية 1939، و أسس وقاد أول فرقة مظلات فى مصر عام 1954، وتولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقت حرب أكتوبر، وأصدر التوجيه 41 والذي حدد فيه أدق التفاصيل للقوات أثناء العبور والاقتحام، وينسب إليه الفضل فى وضع خطة المآذن العالية " العملية بدر" والتي فتحت باب النصر فى حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأربعاء الماضي، الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

غريب عبد الحافظ سعد الدين الشاذلي الفريق سعد الدين الشاذلي القوات المسلحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة

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