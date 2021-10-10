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نقيب المحامين يصدر تكليفا بإنهاء الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية قبل نهاية ديسمبر

12:19 م الأحد 10 أكتوبر 2021
نقيب المحامين يصدر تكليفا بإنهاء الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية قبل نهاية ديسمبر

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تكليفا للأمانة العامة وأمانة الصندوق بالنقابة، بترتيب كافة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين، على أن يحدد موعدها في موعد لا يجاوز نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وقال عطية في قراره: بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتنفيذاً لأحكام المواد من 124 وحتى 127 منه: أولا : تكلف الأمانة العامة و أمانة الصندوق بالتنسيق مع الإدارة القانونية للنقابة بترتيب كافة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين ، والتي كان مقررا عقدها في يونيو الماضي، وتم تأجيلها ـ عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون المحاماة ـ إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية لورود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحسابات الختامية، على أن يحدد موعد الجمعية في موعد لا يجاوز نهاية ديسمبر من العام الجاري.

ثانيا :- تكلف الإدارة المالية بمتابعة ورود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات محل الفحص واللازمة لعقد الجمعية .

رجائي عطية اتحاد المحامين العرب نقابة المحامين

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