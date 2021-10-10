صور - أسطورة.. كيف ظهر "بيج رامي" على منصة التتويج هذا العام؟

ضبط أقراص مخدرة مع راكبين قادمين من لندن وباريس بمطار القاهرة

بكمامة وعلم.. مدارس القاهرة تستقبل التلاميذ في بداية عام دراسي جديد

كتب - مصراوي:

شغل البطل الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، خلال الأيام الماضية المهتمين برياضة كمال الأجسام عالميًا، وذلك أثناء منافسته على لقب بطولة مستر أولمبيا 2021 التي استضافتها مدينة أورلاندو الأمريكية.

وحقق رامي البطولة للعام الثاني على التوالي كأول مصري وعربي يحقق هذا الإنجاز، وكان ظهوره على مدار الأيام الماضية ملفتًا لأنظار متابعي الرياضة الشهيرة، وفي الألبوم المرفق نستعرض لكم كيف ظهر بيج رامي على منصة التتويج وخلال أيام البطولة.

وعمت الفرحة منزل أسرة لاعب كمال الأجسام في محافظة كفر الشيخ عقب إعلان فوزه، وأطلق محبيه هتافات الفرحة: "الساندو عندنا.. ومحدش قدنا".