اعتبارا من اليوم.. منع دخول مقرات العمل السعودية بدون لقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن قرار جديد لحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن دخول العاملين إلى مقرات العمل الحكومية والخاصة، خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقال حنفي لمصراوي، إن المملكة العربية السعودية أعلنت، أنه إبتداءً من اليوم 10 أكتوبر 2021، اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية عند الدخول إلى الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية، وكذلك المنشآت الحكومية أو الخاصة، سواء لأداء الأعمال أو للمراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وأوضح، أنه يستثنى مما ورد أعلاه الفئات المستثناه من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، مع ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة بالمملكة.

ودعا نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، جميع المصريين العاملين بالسعودية، إلى سرعة أخذ اللقاح الثاني لمن تأخر في أخذ الجرعة الثانية حتى يتفادوا عدم حضورهم إلى مقرات العمل، وذلك بالتزامن مع هذا القرار المذكورة أعلاه.

وفي سياق متصل، ذكر متحدث الصحة السعودي، أنه بداية من يوم 10 أكتوبر لن تظهر محصن في تطبيق توكلنا إلا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا