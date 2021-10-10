قبل طرحها.. تفاصيل حجز وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح جديد من مشروع جنه ضمن أضخم طرح لشقق الوزارة والتي أعلنت عنه في وقت سابق، ومن أهم مدن التي سيتم طرحها بشقق جنة مدينة القاهرة الجديدة والتي يوجد بها عدد وحدات كبير من المشروع يصل لأكثر من 8 آلاف وحدة، ويمكن التعرف على مواصفات المشروع بالقاهرة الجديدة على النحو التالي.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن مشروع جنة يتكون من 335 عمارة في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة في الأندلس بمنطقة جنوب الجمعيات.

وأضاف لمصراوي، أن العمارة تتكون 24 شقة، والمساحات في النموذج الاول تتكون 115 متر و130 متر، في نموذج آخر من 100 حتى 150 متر.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من خدمات المشروع من أعمال الصرف والكهرباء والغاز، وتم البدء في تسليم الوحدات للحاجزين بالمرحلة الأولى والثانية من المشروع.

وجميع العمارات بها إسانسير، ويتوسط العمارات مسطح مائي ولاند سكيب، وبعض وحدات الدور الارضي قد تشمل على حدائق، بنظام حق الانتفاع، وجميع الوحدات لها حصة في الأرض.

وفي فبراير 2019، تم طرح 1128 وحدة في مشروع جنة القاهرة الجديدة بالحجز الإلكتروني، وكان سعر المتر 9700 جنيه بدون نسب التميز، وخلال شهر سبتمبر 2019، تم طرح 384 وحدة سكنية بالحجز الإلكتروني بنفس المشروع، وكان سعر المتر 10285 جنيها بدون نسبة التميز، وفي أبريل 2020، تم طرح الوحدات المتبقية من الدور الأرضي والأخير بسعر 10285 جنيها بدون نسبة التميز.

أقرا أيضًا:

ضمن أضخم طرح للإسكان.. المواصفات والشروط لحجز شقة بـ"دار مصر - سكن مصر - جنة"

نتيجة الفرز والشقق المتوفرة.. أهم 8 أسئلة وإجاباتها للحاجزين بشقق سكن لكل المصريين 2؟