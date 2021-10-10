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قبل الشتاء.. 6 خطوات للتحكم في استهلاك سخان المياه للكهرباء

08:30 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
قبل الشتاء.. 6 خطوات للتحكم في استهلاك سخان المياه للكهرباء

سخان الماء

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها من قبل المواطنين الذين يعتمدون على السخانات الكهربائية حتى لا تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، لكوّن السخان أحد الأجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء.

وتتضمن الخطوات التي وضعها وأعلن عنها الجهاز ما يلي:

1. ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

3. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة، ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4. يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

5. تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

6. عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

سخان المياه جهاز مرفق تنظيم الكهرباء السخانات الكهربائية فاتورة الكهرباء

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