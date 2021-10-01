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فنانون وسياسيون وإعلاميون في توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي

09:37 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
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تصوير- هاني رجب:

أقيم اليوم الجمعة، حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي، في القاعة الكبرى بقصر عابدين بحضور عدد كبير من السياسيين والفنانين ومشاهير المجتمع ووزراء الكهرباء والشباب والتضامن، بالإضافة إلى الأنبا مرقص والشيخ خالد الجندي، والنائب إيهاب رمزي، والدكتور وسيم السيسي/ ورئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي.

كذلك شهد الحفل تواجد عدد كبير من الفانين منهم هاني رمزي وإلهام شاهين ولبلبة وداليا البحيري والإعلامية بوسي شلبي.

كتاب أعداء مصر الخمسة أمير رمزي قصر عابدين خالد الجندي

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