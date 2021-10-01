فنانون وسياسيون وإعلاميون في توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
عرض 16 صورة
-
-
عرض 16 صورة
تصوير- هاني رجب:
أقيم اليوم الجمعة، حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي، في القاعة الكبرى بقصر عابدين بحضور عدد كبير من السياسيين والفنانين ومشاهير المجتمع ووزراء الكهرباء والشباب والتضامن، بالإضافة إلى الأنبا مرقص والشيخ خالد الجندي، والنائب إيهاب رمزي، والدكتور وسيم السيسي/ ورئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي.
كذلك شهد الحفل تواجد عدد كبير من الفانين منهم هاني رمزي وإلهام شاهين ولبلبة وداليا البحيري والإعلامية بوسي شلبي.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان