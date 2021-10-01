وزيرة الهجرة تلقي محاضرة حول المهارات الحديثة في العمل البرلماني

مصنعة من الألومنيوم وتوفر الوقود.. أول صور لقطارات تالجو الإسبانية

كتب- أحمد مسعد:

ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، محاضرة عبر الفيديوكونفرانس، بحضور عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في إطار محاضرات الدبلومة التطبيقية حول المهارات الحديثة فى العمل البرلماني للعضوات، بمشاركة 60 نائبة برلمانية يمثلون 15 دولة عربية، والتى ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي.

واستهل رئيس البرلمان العربي، اللقاء بشكر وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تبني البرلمان العربي مبادرة "اتكلم عربي" والتي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمبادرة إقليمية لتعزيز الاهتمام باللغة العربية.