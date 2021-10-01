الزراعة: 600 ألف طن زيادة في صادرات مصر الزراعية عن نفس الفترة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 سبتمبر 2021.

وبحسب البيان، بلغت صادرات مصر حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 602 ألف و964 طنًا عن نفس المدة من العام الماضي والذي بلغت 4 ملايين و181 ألف و313 وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.