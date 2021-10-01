Masrawy logo white

الزراعة: 600 ألف طن زيادة في صادرات مصر الزراعية عن نفس الفترة

07:55 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
الزراعة: 600 ألف طن زيادة في صادرات مصر الزراعية عن نفس الفترة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 سبتمبر 2021.

وبحسب البيان، بلغت صادرات مصر حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 602 ألف و964 طنًا عن نفس المدة من العام الماضي والذي بلغت 4 ملايين و181 ألف و313 وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

السيد القصير وزارة الزراعة الصادرات صادرات مصر الزراعية

الخبر التالى:

وزيرة الهجرة تلقي محاضرة حول المهارات الحديثة في العمل البرلماني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا