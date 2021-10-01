مؤتمر دواء الصدفية المفصلية الجديد: 30% من المرضى يعانون من الضغط.. والعلاج المبكر فى الأشهر الأولى

الجلاد: الصدفية المفصلية يعطل حياة المريض

رئيس الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية: 85% من مرضى الصدفية مصابين بالصدفية المفصلية

رئيس قسم الروماتيزم بقصر العيني: التهاب المفاصل الصدفي غير معدي والعلاجات البيولوجية أكثر فاعلية

كتب- مصطفى عريشة:

أعلنت شركة جانسن عن دواء جديد لعلاج الصدفية المفصلية بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على تسجيله بعد 8 أشهر من اعتماده بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، إنه سعيد بالمشاركة في أي لقاء علمي وطبي، ويفخر بوجوده وسط الأطباء الذين يعتبرهم علماء أجلاء.

وأضاف الجلاد، خلال إدارته مؤتمر الإعلان عن دواء تريمفايا لمرضى الصدفية المفصلية، أن معاناة الألم تجعل الإنسان لا يقدر على ممارسة حياته الطبيعية، لافتًا إلى أن الصدفية المفصلية مرض صعب خاصةً أنه يعطل حياة المريض، ويجعله غير قادر على الإنتاج بشكل كامل ما يسبب خسائر للدولة.

وأوضح الجلاد، أن الإحصائيات العالمية تشير لوجود 170 ألف مريض بالصدفية المفصلية، مشيرًا إلى أن وجود دواء جديد لهذا المرض إنجاز علمي كبير.

من جانبه قال الدكتور أيمن الجرف، أستاذ الأمراض الروماتيزمية بكلية طب قصر العيني، ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية،

إن مرضى الصدفية المفصلية لا يدركون أن هناك علاقة بالصدفية والمفاصل وهنا يأتي دور أطباء الأمراض الجلدية، لأن 85% من مرضى الصدفية مصابين بالصدفية المفصلية لذا يجب على طبيب الامراض الجلدية تشخيص المريض وتوجيهه لطبيب الأمراض الروماتيزمية.

وأضاف الجرف، أن 30% من مرضى الصدفية المفصلية يعانون من أمراض الضغط و20% يعانون من السمنة و20% يعانون من الاكتئاب، وقد يهدد القلب أيضًا.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية، على أهمية التشخيص المبكر والعلاج المبكر، لأن هذا المرض يؤثر على الكثير من أجزاء الجسم حيث يعمل على تآكل المفاصل.

وأوضح أنه كلما توقف الالتهاب وتم علاجه يتوقف تآكل المفاصل، لذا يجب حسن اختيار الدواء حتى يعمل على علاج جميع الأجزاء.

وأشار الجرف إلى أنه يجب الحصول على الدواء الذي يعمل على علاج جميع المناطق المصابة ومن هذه الأدوية العلاجات البيولوجية.

ولفت إلى ضرورة متابعة المريض وفي حالة الاحتياج لتغيير الدواء، يجب تغييره فورًا.

من جانبه، قال الدكتور باسل الزرقانى أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بكلية طب قصر العيني، إن مرض الصدفية المفصلية له اعراض كثير وقد تتغير الأعراض من وقت لآخر، فهناك مريض يكون مصاب في مفصل واحد وآخر في المفصلين، وكذلك الالتهابات تختلف أماكنها.

وأضاف الزرقانى، خلال كلمته بالمؤتمر، أن 30% من المرضى يتركون وظائفهم بسبب هذا المرض كمان أن هناك نسبة من المرضى تتعرض للإصابة بإعاقات مختلفة.

وأوضح رئيس قسم الروماتيزم بكلية طب قصر العيني، أن العلاجات البيولوجية عادًة تحمل فاعلية كبير إذا أحسن اختيارها ووصفها مقارنة بالأدوية العامة للالتهابات، مثل الكورتيزون.

وأكد الزرقاني، أن الادوية الموجهة الدقيقة ذات الفاعلية تأتي بتائج جيدة.

ونوه الزرقانى أن التهاب المفاصل الصدفية غير معدي، لافتًا إلى أن الالتهابات الجلدية تجعل صاحبها يشعر بالوصم أمام المجتمع.

وقال الزرقانى، إن مضاعفات المرض تتزايد بعد ال٦ أشهر الأولى مقارنة بمن تأخر في العلاج، أما في حالة العلاج المبكر قد نتوقف عن العلاجات البيولوجية في وقت مابعد الشفاء.

من جانبه، قال الدكتور رامز محسن المدير التنفيذي لشركة جانسن للشرق الاوسط وشمال أفريقيا والأردن، إن القيادة السياسية والرئيس مهتمين بالصحة في مصر وتخصص استثمارات كبيرة في هذا القطاع.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن مجهودات هيئة الدواء في مصر أتاحت كل الأدوية الحديثة بعد أشهر قليلة من وجودها في الأسواق الدولية مقارنة بالماضي كنا ننتظر سنوات طويلة.

وأكد محسن، أن هناك عبء ضخم على مرضى الصدفية المفصلية حيث يتغيب 50% من المرضى عن العمل بخلاف الخسائر التي يسببها هذا المرض وتصل في بعض الدول لمليارات.

وأوضح محسن، أن الاهتمام بعلاج مرض الصدفية المفصلية يجعل المريض قادر على العودة للقيام بدوره وعمله من جديد.

ولفت، إلى أن الشركة منسجمة مع الوضع الصحي في مصر فهو وضع خصب وواعد وفي السنوات القادمة سيكون هناك تقدم كبير في المنظومة الصحية في مصر.