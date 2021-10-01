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بالفيديو.. الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الطرق والكباري بالمنطقة المحيطة بمطار القاهرة

06:40 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
بالفيديو.. الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الطرق والكباري بالمنطقة المحيطة بمطار القاهرة

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الطرق والكباري

(مصراوي):

نشرت رئاسة الجمهورية فيديو تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، أعمال توسعة الطريق الدائري، وعدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وتوسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة إلىا منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية.

جولة الرئيس السيسي السيسي مشروعات الطرق مطار القاهرة

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