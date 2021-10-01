مصنعة من الألومنيوم وتوفر الوقود.. أول صور لقطارات تالجو الإسبانية قبل وصولها إلى مصر

كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل مجموعة من الصور لقطارات تالجو المصنعة لصالح سكك حديد مصر، من الداخل والخارج، حيث جاري تصنيع 6 قطارات للانضمام لأسطول السكة الحديد.

وتعد الصفقة ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير أسطول العربات والقطارات بمرفق السكك الحديدية، ومجموعة القطارات الجديدة، تضاف إلى التعاقد مع التحالف المجري الروسي الجاري تنفيذه لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب يمثلان نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس مصطفى أبو المكارم، في ختام زيارته لإسبانيا، زيارة لمصانع شركة تالجو في شمال إسبانيا لتفقد القطارات الجاري تصنيعها لمصر وعددها 6 قطارات مكيفة جديدة وفقًا للعقد المبرم بين الجانبين بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.

وأكدت الشركة أن القطار الأول من صفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية في المرحلة النهائية للتصنيع، بينما القطار الثاني في مرحلة التجميع وجاري حاليًا تجميع هيكل عربات القطارين الثالث والرابع، وأوضحت الشركة أن تصنيع قطارات مصر تأخذ الأولوية الأولى حاليًا بين القطارات الأخرى التي يتم تصنيعها لألمانيا وإسبانيا.

وأضاف الوزير أن كل قطار من القطارات المتعاقد عليها يتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي تالجو على وصول أول قطار في منتصف ديسمبر المقبل، وأن يتم ضغط جدول التوريد لباقي القطارات التي ستصل تباعًا.