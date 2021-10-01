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"الزراعة": 5 توصيات فنية لمزارعي محصول قصب السكر في أكتوبر

06:10 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
"الزراعة": 5 توصيات فنية لمزارعي محصول قصب السكر في أكتوبر

قصب السكر

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

وجائت أهم التوصيات كالتالي:

1- الاستمرار في النصح والإرشاد بعدم تطويش القصب أو توريقه لخطورة ذلك على السكر والمحصول.

2- الانتهاء من زراعة مرتب الغرس الخريفي (15 أكتوبر) حتى يمكن ضمان الحصول على معدلات مرتفعة منه عند الزراعة في المواعيد المناسبة.

3- البدء في زراعة المحاصيل البقولية الشتوية المحملة على مرتب الغرس الخريفي ويفضل أن تكون من الفول أو الترمس أو البصل والطماطم والخيار وخلافة وزراعة المحاصيل النجيلية كالقمح والشعير نقرًا على الريشة البطالة.

4- إحكام الري ويجب ألا تكون وقت هبوب الرياح لتفادى رقاد المحصول.

5- تربيط مساحات القصب المحتمل رقادها وخاصة المساحات قوية النمو والمنزرعة في الأرض الخفيفة (الصفراء).

قصب السكر وزارة الزراعة قطاع الإرشاد الزراعي القصب

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