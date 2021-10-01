محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير متفرعات شارع الأهرام (فيديو)

كتب- أحمد مسعد:

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ مخططها الشامل لرصف وتطوير عدد من المحاور المرورية لتفتيت الكثافات وخلق شرايين مرورية جديدة.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد أعمال رصف وتطوير عدد من متفرعات شارع الأهرام، حيث عاين مراحل العمل بشارع ناصر الثورة بحي العمرانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال باعتباره أحد المتفرعات المهمة في شارع الأهرام ويربط بين شارعي الأهرام والملك فيصل.



ووجه المحافظ، رئيس حي العمرانية بالتشديد على الشركة المنفذة بتكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال، موجهًا بعدم السماح بوجود أي تعديات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية مع الاستفادة من كافة المساحات لتوسعة الطريق.

كما اطلع محافظ الجيزة من رئيس حي العمرانية على نسب استكمال أعمال التطوير بشوارع الجابري وعمر ابن أبي ربيعة ومدكور وإجراء التنسيق العام لتلك الشوارع والتي تعد متفرعات من شارع الأهرام، بالإضافة إلى البدء بفرد ودمك ودك طبقة الدقشوم بشارع عبدالرحمن حسني المتفرع من ناصر الثورة، وبشارع القاهر المتفرع من شارع الجابري واستكمال فرد ودك ودمك طبقة الدقشوم واستكمال تركيب بلاط ال‘نترلوك بشارع الظافر من شارع الهرم