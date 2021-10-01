Masrawy logo white

محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير متفرعات شارع الأهرام (فيديو)

05:43 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- أحمد مسعد:

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ مخططها الشامل لرصف وتطوير عدد من المحاور المرورية لتفتيت الكثافات وخلق شرايين مرورية جديدة.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد أعمال رصف وتطوير عدد من متفرعات شارع الأهرام، حيث عاين مراحل العمل بشارع ناصر الثورة بحي العمرانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال باعتباره أحد المتفرعات المهمة في شارع الأهرام ويربط بين شارعي الأهرام والملك فيصل.

ووجه المحافظ، رئيس حي العمرانية بالتشديد على الشركة المنفذة بتكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال، موجهًا بعدم السماح بوجود أي تعديات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية مع الاستفادة من كافة المساحات لتوسعة الطريق.

كما اطلع محافظ الجيزة من رئيس حي العمرانية على نسب استكمال أعمال التطوير بشوارع الجابري وعمر ابن أبي ربيعة ومدكور وإجراء التنسيق العام لتلك الشوارع والتي تعد متفرعات من شارع الأهرام، بالإضافة إلى البدء بفرد ودمك ودك طبقة الدقشوم بشارع عبدالرحمن حسني المتفرع من ناصر الثورة، وبشارع القاهر المتفرع من شارع الجابري واستكمال فرد ودك ودمك طبقة الدقشوم واستكمال تركيب بلاط ال‘نترلوك بشارع الظافر من شارع الهرم

محافظ الجيزة أحمد راشد المحاور المرورية متفرعات شارع الأهرام حي العمرانية رصف شوارع

الخبر التالى:

"الزراعة": 5 توصيات فنية لمزارعي محصول قصب السكر في أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا