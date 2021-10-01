Masrawy logo white

الزراعة: تحصين أكثر من 380 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

03:54 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- أحمد مسعد:

بين تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إجمالي ما تم تحصينه من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت يوم 18 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، الصادر صباح الجمعة، أنه تم تحصين 380 ألفا و474 رأسا من بينهم 312 ألفا و864 رأس أغنام، و67 ألفا و610 رؤوس ماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حتى 27 سبتمبر 2021.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مرض طاعون ماعز أغنام

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة: معرض الرياض يثري المشهد الثقافي العربي ويحظى باهتمام عالمي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • اعرف التفاصيل| بيع شقة فاتن حمامة في "ليبون" بالمزاد العلني.. عاشت فيها مع عمر الشريف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا