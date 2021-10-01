Masrawy logo white

حسم نهائي لموقف التأجيل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل الاستعداد لعودة الدراسة

03:12 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
حسم نهائي لموقف التأجيل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل الاستعداد لعودة الدراسة

نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

كتب- أسامة علي:

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر استعدادات الحكومة للعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، إن الدراسة بالجامعات والمدارس في موعدها ولا يوجد تأجيل.

وبحسبت تصريحات متحدث مجلس الوزراء، جاءت آخر استعدادات الحكومة لعودة المدارس والجامعات كالتالي:

1- الدراسة في الجامعات والمدارس ستبدأ في موعدها 9 أكتوبر ولا يوجد تأجيل.

2- الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد أكثر أمانا من العام السابق.

3- العام الدراسي الجديد سيكون أكثر أمانا من الأعوام السابقة.

4- على الطلاب أكبر من 18 عاما التوجه إلى مراكز الشباب لتلقي التطعيم لمواجهة فيروس كورونا.

5- تطعيم من هم أقل من 18 عاما بلقاح كورونا محل نظر الحكومة حاليا وننتظر الدراسات العلمية للتنفيذ.

نادر سعد مجلس الوزراء العودة للمدارس الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

الخبر التالى:

غدا.. مصر للطيران تسير 81 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| قفزة كبيرة.. أسعار الذهب بمصر ترتفع 9 جنيهات مرة واحدة اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا