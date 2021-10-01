حسم نهائي لموقف التأجيل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل الاستعداد لعودة الدراسة

كتب- أسامة علي:

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر استعدادات الحكومة للعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، إن الدراسة بالجامعات والمدارس في موعدها ولا يوجد تأجيل.

وبحسبت تصريحات متحدث مجلس الوزراء، جاءت آخر استعدادات الحكومة لعودة المدارس والجامعات كالتالي:

1- الدراسة في الجامعات والمدارس ستبدأ في موعدها 9 أكتوبر ولا يوجد تأجيل.

2- الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد أكثر أمانا من العام السابق.

3- العام الدراسي الجديد سيكون أكثر أمانا من الأعوام السابقة.

4- على الطلاب أكبر من 18 عاما التوجه إلى مراكز الشباب لتلقي التطعيم لمواجهة فيروس كورونا.

5- تطعيم من هم أقل من 18 عاما بلقاح كورونا محل نظر الحكومة حاليا وننتظر الدراسات العلمية للتنفيذ.