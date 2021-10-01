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بالفيديو.. تنفيذ أعمال صيانة وتطوير كوبري الجيزة المعدني و15 مايو

02:25 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
بالفيديو.. تنفيذ أعمال صيانة وتطوير كوبري الجيزة المعدني و15 مايو

كوبري الجيزة_ ارشيفيه

كتب- أحمد مسعد:

بدأت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بالمحافظة أعمال وضع طبقة الإيبوكسي بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية بمسار الكوبري وحفاظا على سلامة المواطنين خاصة مع بدء دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار وما تحدثه من تأثير لطبقة الطريق.

ونفذت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال صيانة الفواصل العرضية بكوبري 15 مايو في إطار الخطة الدورية التي تنفذها المحافظة لصيانة الفواصل العرضية بالكباري لتيسير الحركة المرورية وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة.

كوبري الجيزة تطوير كوبري الجيزة المعدني الجيزة

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