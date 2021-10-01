هيئة الدواء تعلن بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، بدء تطبيق برنامج اعتماد المواد القياسية، والذي يهدف إلى ضمان مأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية المتداولة بمصر من خلال رفع مواصفات الجودة للمواد القياسية المطلوبة لتحليل العينات الرقابية وتوفير مصادر متعددة لها، وعلى رأسها المنتجة بالمعامل الخدمية بالجامعات ومراكز البحوث المصرية؛ بما يضمن سرعة إجراء التحاليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، وإحكام الرقابة على الأدوية المتداولة بالسوق المصري، ووصول دواء آمن وفعال للمريض المصري في أقصر مدة ممكنة، وكذلك ترشيد استخدام موارد الشركات العاملة بقطاع الدواء بمصر من العملات الأجنبية.

وتمنح هيئة الدواء شهادة اعتماد المواد القياسية، وقيدها بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بعد التأكد من جودتها بإجراء تقييم و تحليل لتلك المواد، مع التحقق المستمر من جودتها بعد الاعتماد.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير آليات العمل الرقابي ودعم سياسات الهيئة لإحكام الرقابة على الأدوية المتداولة ومواكبة النظم العالمية في مراقبة الجودة على الأدوية، وما يستلزم ذلك من تطبيق معايير إضافية لضمان أمان وجودة وفاعلية المستحضرات الصيدلية.



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