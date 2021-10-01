في يومهم العالمي.. انتصار السيسي: الدولة مهتمة بكبار السن لتوفير متطلباتهم
كتب- محمد نصار:
أعلنت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اعتزازها باليوم العالمي لكبار السن.
وكتبت انتصار السيسى على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة: نعتز باليوم العالمي لكبار السن، لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء لإسهامهم في تنمية الوطن.
وتابعت قرينة الرئيس: ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة.
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