في يومهم العالمي.. انتصار السيسي: الدولة مهتمة بكبار السن لتوفير متطلباتهم

كتب- محمد نصار:

أعلنت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اعتزازها باليوم العالمي لكبار السن.



وكتبت انتصار السيسى على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة: نعتز باليوم العالمي لكبار السن، لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء لإسهامهم في تنمية الوطن.

وتابعت قرينة الرئيس: ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة.