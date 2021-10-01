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في يومهم العالمي.. انتصار السيسي: الدولة مهتمة بكبار السن لتوفير متطلباتهم

01:30 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
في يومهم العالمي.. انتصار السيسي: الدولة مهتمة بكبار السن لتوفير متطلباتهم

انتصار السيسي

كتب- محمد نصار:

أعلنت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اعتزازها باليوم العالمي لكبار السن.

وكتبت انتصار السيسى على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة: نعتز باليوم العالمي لكبار السن، لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء لإسهامهم في تنمية الوطن.

وتابعت قرينة الرئيس: ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة.

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