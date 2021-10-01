رئيس القاهرة الجديدة: غلق وحدتين سكنيتين بسبب تغيير النشاط

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم غلق وحدتين سكنيتين لمخالفة تغيير النشاط بالحي الثالث بالتجمع الخامس، موضحاً أن المالك حاول تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وأقدم على تقديم طلب تصالح وتم رفض الطلب من خلال لجنة التصالح، حيث لا يجوز التصالح على تغيير نشاط من سكني إلى تجاري والعكس، وتم على الفور استصدار قرار غلق للوحدتين وإعادة الشيء إلى أصله.

وأضاف غنيم، في بيان، الجمعة، أنه تم تنفيذ القرار بإشراف مباشرٍ من المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، مؤكدا على أنه سيتم استكمال إجراءات سحب واسترداد جميع الوحدات المخالفة بالمدينة.

وفي ذات السياق، قال رئيس الجهاز: يتم شن حملات يومية بجميع التجمعات لرفع الإشغالات والمخالفات بالأحياء، وإشغالات المحال والمولات داخل المراكز الخدمية للتجمعات الثلاثة، مشيرا إلى أن الحملات يتم تنفيذها بإشراف مباشر من نواب رئيس الجهاز للتجمعات لمنع أي تجاوزات.​