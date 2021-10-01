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بث مباشر .. صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي

11:58 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
بث مباشر .. صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي

مسجد السيد البدوي - ارشيفية

كتب- أسامة علي:

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد أحمد البدوي بطنطا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور عبدالفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، حول "إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبوحنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا".

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

مسجد السيد البدوي صلاة الجمعة طنطا عبدالفتاح العواري

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