خصم من الراتب وشهادة "pcr" أسبوعيا.. الحكومة تعلن عقوبات الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

كتب- أسامة علي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تلقي لقاح كورونا إجباري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشدد متحدث مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، مساء أمس الخميس، على أن هناك إجراءات صارمة ستتخذها الحكومة تجاه الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا.

وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة «PCR» أسبوعيًّا وعلى نفقته الخاصة، موضحا أن هناك بعض الجهات التي قد تطلب شهادة "PCR" مرتين أسبوعيا.

وأوضح متحدث الحكومة، أنه يكون مسموحًا للموظف الدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين يحدده مجلس الوزراء طالما أنه ليس حاصلًا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأكد على أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح ستعتبر فترة انقطاع عن العمل، لافتا إلى أنه لن يتقاضى راتبًا عنها، متابعا: "مش هيقعد في البيت ويحصل على راتب".​