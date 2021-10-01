القوى العاملة توجه تحذيرا للراغبين في السفر للأمارات وقطر

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، حقيقة صدور تأشيرات عمل للمصريين للسفر إلى دولتي قطر والإمارات في الوقت الحالي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بدولة قطر، ينفي نشر إعلانات فرص العمل لمهن مختلفة بدولة قطر، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر، إن دولة قطر لا تقوم بإصدار تأشيرات عمل للعمالة المصرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تم رصد صورة لتأشيرة عمل "مزيفة" مدونا بها اسم أحد الأشخاص وجنسيته مصري ومنشورة على أحد مجموعات "الواتس أب".

وفي نفس السياق، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية، يفيد بأنه ببحث استفسار أحد المواطنين ويدعى "سامح الشناوي " بخصوص صحة عرض عمل حصل عليه عبر الإنترنت للعمل في إحدى شركات البترول، تبين أن العرض غير صحيح وأن الشركة وهمية، وتم توعية المواطن بالنظم القانونية المتبعة للتعاقد في دولة الإمارات.

وناشد وزير القوى العاملة، الشباب المصري بضرورة التأكد والمراجعة لعقود العمل مع وزارة القوى العاملة أو مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للتأكد من صحتها، وذلك حفاظا على حقوقهم، وعدم الوقوع فريسة لعمليات النصب.​