تبدأ اليوم.. 12 يومًا إجازة للموظفين خلال أكتوبر

كتب- محمد نصار:

يوافق اليوم الجمعة أول أيام شهر أكتوبر والذي يأتي حاملا معه 12 يومًا عطلات للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص، ما بين إجازات أسبوعية أو مناسبات رسمية.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن شهر أكتوبر الجاري يتضمن إجازتين رسميتين بعيدًا عن العطلات الأسبوعية.

وتكون أيام الإجازات الرسمية في أكتوبر: الأربعاء 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة، والاثنين 18 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبعيدًا عن العطلات الرسمية فإن أكتوبر يتضمن 10 أيام إجازة أسبوعية، حيث يبدأ الشهر يوم الجمعة بعد المقبل وينتهي يوم الأحد الموافق 31/10/2021.​