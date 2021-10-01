Masrawy logo white

تبدأ اليوم.. 12 يومًا إجازة للموظفين خلال أكتوبر

10:17 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
تبدأ اليوم.. 12 يومًا إجازة للموظفين خلال أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

يوافق اليوم الجمعة أول أيام شهر أكتوبر والذي يأتي حاملا معه 12 يومًا عطلات للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص، ما بين إجازات أسبوعية أو مناسبات رسمية.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن شهر أكتوبر الجاري يتضمن إجازتين رسميتين بعيدًا عن العطلات الأسبوعية.

وتكون أيام الإجازات الرسمية في أكتوبر: الأربعاء 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة، والاثنين 18 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبعيدًا عن العطلات الرسمية فإن أكتوبر يتضمن 10 أيام إجازة أسبوعية، حيث يبدأ الشهر يوم الجمعة بعد المقبل وينتهي يوم الأحد الموافق 31/10/2021.​

إجازة الموظفين خلال أكتوبر رئاسة الجمهورية العطلات الأسبوعية الإجازات الرسمية

الخبر التالى:

القوى العاملة توجه تحذيرا للراغبين في السفر للأمارات وقطر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا