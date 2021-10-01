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رابطان لإضافة الأبناء على بطاقات التموين

10:14 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
رابطان لإضافة الأبناء على بطاقات التموين

بطاقات التموين

كتب- محمد نصار:

بدأت مديريات التموين بالمحافظات المختلفة توزيع التعليمات الخاصة بإضافة الأبناء وفقا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021.

وبدأ موقع "دعم مصر" تلقي طلبات إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية، وفق محددات الدعم التي أعلنها وزير التموين شهر يونيو الماضي، بشرط ألا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة ​

ويمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الدخول على الروابط التالية:

موقع بوابة مصر الرقمية

https://digital.gov.eg/

موقع دعم مصر الخاص بالخدمات التموينية

https://www.tamwin.com.eg/​

بطاقات التموين مديريات التموين إضافة الأبناء على بطاقات التموين موقع بوابة مصر الرقمية الخدمات التموينية

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