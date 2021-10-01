٢٨ سلعة.. بدء صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر

كتب- محمد سامي:

بدأت في التاسعة صباحًا منافذ صرف السلع التموينية التي يصل عددها ٣٨ ألف منفذ متنوع مابين بقالى التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية بصرف السلع للمواطنين على بطاقة الدعم عن شهر أكتوبر بواقع ٥٠ جنيه للفرد بحد أقصي ٤ أفرد علي البطاقة و٢٥ جنيه بداية من الفرد الخامس.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمى للوزارة، إن مخازن شركتي الجمله العامة والمصرية تقوم بصرف كافة السلع التموينية والأساسية لمنافذ الصرف تتنوع مابين الأرز والزيت بعبوتية واحد لتر والـ٨٠٠ م جرام والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمن الصناعى وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاجها الأسرة المصرية.

وأشار معاون وزير التموين، إلى أن شركتي الجملة يضخوا يومياً ما يقرب من ٤٠٠٠ آلاف طن سكر و٣٠٠٠ آلاف طن زيت و١٠٠٠ طن أرز و ١٠٠٠ طن مكرونة.

واضاف أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يشدد دائما على رؤساء الشركات باختيار افضل وأجود السلع للمواطنين على بطاقه الدعم ويؤكد على تشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحيقه مشيرًا إلى أن الدوله تنفق شهريًا ما يقرب ٣ مليار جنيه لتلبيه احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من منظومه السلع التموينية يصل إلى ٦٤ مليون مستفيداً.