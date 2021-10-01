حدث ليلاً| 4 حالات لإغلاق المدارس بسبب كورونا.. وحريق هائل في منطقة الزرايب بأوسيم

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 419 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256886 حتى اليوم.

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28 يومًا أو حجر صحي.. التعليم: 4 حالات لإغلاق المدارس بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، خطة وحالات إغلاق المدارس والمنشآت التعليمية هذا العام بسبب فيروس كورونا، وفقًا للخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار المرض.

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الصحة: الوزارة بصدد إطلاق تطبيق لمعرفة موقف كل مواطن تلقي اللقاح

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق خاص، وسيتم تحميل بيانات المواطنين عليه.

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​​حال الاعتداء عليه.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لحماية حقوق المصريين بالخارج

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن المصريين بالخارج، وتأتي فلسفة التشريع الجديد من أجل توفير الحماية للمواطنين في الخارج مقارنة بحقوقهم في الداخل وعدم المساس بأي مصري في الخارج دون ردع، خاصة وأن الدولة ملتزمة وفقًا للدستور بحماية المواطنين وفقًا لما يعرف بالعقد الاجتماعي، ذلك العقد الذي طرفاه المواطن والدولة، المواطن عليه الدفاع عن الوطن والدولة عليها توفير الحماية اللازمة لمواطنيها.

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مصرع قائد "توك توك" في حادث تصادم جنوب بني سويف

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل مع "توك توك"، على الطريق الدائري بمركز الفشن، جنوب بني سويف.

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حريق هائل في منطقة الزرايب بأوسيم

شبَّ حريق هائل بمنطقة الزرايب التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة، مساء الخميس.

تلقى اللواء عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة نيران ترتفع لأمتار بمنطقة الزرايب.

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"أحرقت جارها حيا".. لغز جريمة بطلتها سيدة في الهرم

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات اتهام سيدة بإضرام النيران في جسد جارها حتى الموت بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

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مصرع شاب غرقًا في البحر اليوسفي ببني سويف

لقي شاب مصرعه غرقا، في البحر اليوسفي بمركز إهناسيا غربي بني سويف، اليوم الخميس.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بمصرع "خالد.م.ر"، 25 عاما، مقيم قرية ميانة، غرقًا في البحر اليوسفي بمركز إهناسيا غربي بني سويف.

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كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ جديد مضاد للطائرات

قالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إنها أجرت تجربة إطلاق طراز جديد من الصواريخ المضادة للطائرات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "أكاديمية علوم الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية -كوريا الشمالية- أجرت في 30 سبتمبر تجربة إطلاق صاروخ مضاد للطائرات طورته حديثًا".

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بركان كيلاويا في هاواي ينفث حمما بإرتفاع مبنى من 5 طوابق

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الحمم الناتجة عن بركان كيلاويا بجزيرة بيج آيلاند في هاواي وصلت إلى ارتفاع مبنى مؤلف من 5 طوابق مع استمرار ثوران البركان يوم الخميس.

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الولايات المتحدة تطالب بتحقيق شامل في مقتل زعيم الروهينجا "محب الله"

طالبت الولايات المتحدة اليوم، بإجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن مقتل محب الله أحد زعماء أقلية الروهينجا المسلمة في بنجلاديش يوم الأربعاء الماضي وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.

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جنوب أفريقيا ترفع قيود كورونا بعد انتهاء موجة الإصابات الثالثة

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الخميس تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بعدما تراجعت حدة الإصابات، وزاد عدد من حصل على لقاح مضاد له بالبلاد، حيث تم إلغاء كل القيود تقريبا المفروضة على مبيعات الكحول وتخفيف القيود على المشاركين في التجمعات العامة.

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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل لتجنب إغلاق الحكومة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس ، على مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية غدا الجمعة في تصويت من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي كانت نتيجته 65 صوتا مقابل 35 صوت.

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