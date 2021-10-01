​​مي حلمي.. تفاصيل الأزمة منذ الإيقاف حتى الحصول على كارنيه النقابة

كتب- مينا غالي:

أعلنت الإعلامية مي حلمي، عودة برنامجها التلفزيوني "الحكم" مرة أخرى على شاشة قناة "الحدث اليوم"، بعد إيقافه على خلفية أزمة انسحاب الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك السابق على الهواء، وذلك السبت المقبل، بعد حصولها على كارنيه مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين رسميًا.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي تفاصيل أزمة مي حلمي منذ إيقاف برنامجها وحتى إعلان عودتها للشاشة مجددًا.

1- بدأت أزمة مي حلمي بعدما انسحب الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك السابق على الهواء من برنامجها "الحكم" في حلقة 28 أغسطس الماضي، بعدما وجهت له أسئلة – وصفها- بالمستفزة والتي تعمدت إحراجه من خلالها.

2- يوم 29 أغسطس، قررت قناة الحدث اليوم، إحالة الإعلامية مي حلمي، للتحقيق وذلك بعد مهاجمة الكثيرين لها بسبب تعاملها بطريقة غير مهنية مع كابتن نادي الزمالك أحمد صالح، خلال برنامج “الحكم” مما دفعه للانسحاب على الهواء.

وقال المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة الحدث اليوم، لمصراوي، إن القناة قررت وقف مي حلمي لحين انتهاء التحقيق معها کإجراء احترازي، وإيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيقات".

3- في 29 أغسطس، أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم (19) بمنع ظهور مي حلمي مقدمة برنامج "الحكم" على قناة الحدث اليوم علي أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

4- استقبلت مي حلمي قرار إيقافها عن الظهور على الشاشة بنشر فيديو لها من داخل مطار دبي عبر صفحتها بموقع "انستجرام" تعلن من خلاله سفرها لدبي معلقة "إيه؟ باي باي".

5- عقب ذلك، ظهرت المذيعة مي حلمي في لقاء على قناة العربية، يوم 15 سبتمبر الماضي، حيث تحدثت عن تفاصيل أزمتها على قناة الحدث.

وقالت مي: الناس المتربصة بي يريدون اصطياد الأخطاء لي، مشيرة إلى حلقتها مع أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق بقولها: "بدأت الحلقة بأسئلة عادية والضيف رد بأنه جاوب عليها في برنامج آخر وقلت له انت جاي ليه."

وأضافت مي: "طبيعة برنامجي مستفز لكن مش أنا".

من جانبه، قال محمد إسماعيل مالك قناة الحدث: مي ستعود ولا توجد عقوبة أبدية، ونظرنا في الحلقة وبرنامجها له طبيعة خاصة.

6- عقب ذلك، كشف المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة الحدث في تصريحات لمصراوي، أن "مي حلمي" لن تظهر على الشاشة إلا بعد الحصول على كارنيه مزاولة المهنة وتوفيق أوضاعها مع نقابة الإعلاميين حسبما وصل خطاب للقناة من جانب النقابة يفيد بذلك.

7- 29 سبتمبر، نشرت مي حلمي صورة لها بصحبة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، وهي تحمل كارنيه مزاولة المهنة، وعلقت عليه قائلة: "أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين شكرا على حسن الاستضافة، انتظروا الحكم السبت القادم".