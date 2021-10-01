انتخابات في 25 لجنة.. ننشر أبرز المعلومات عن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يفتتح مجلس النواب دور انعقاده الثاني، يوم السبت المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعقد جلسة إجرائية يتلو خلالها رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لبدء دور الانعقاد الثاني.

كما يتم خلال تلك الجلسة الافتتاحية دعوة رئيس المجلس للأعضاء بتعديل رغباتهم في عضوية اللجان النوعية قبل إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان البالغ عددها 25 لجنة نوعية.

ومن جانبها حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد بالمجلس.

حيث نصت المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار أقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

كما نصت مادة 40 على : يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

ونصت مادة 41 على : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ونصت مادة 42 على : تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.