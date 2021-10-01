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بمساحة 50 ألف فدان.."الزراعة" توضح أهمية "العروة النيلي" في خفض أسعار البطاطس

05:00 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
بمساحة 50 ألف فدان.."الزراعة" توضح أهمية "العروة النيلي" في خفض أسعار البطاطس

البطاطس

كتب- أحمد مسعد:

كشف علاء البحراوي مدير إدارة الخضر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن دور العروة الخريفي "النيلي" في تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، موضحًا أن العروة تحتاج إلى مهارة عالية من المزارع، حيث تزرع على مساحة 50 ألف فدان، مشيرًا إلى أن هذه العروة بدونها كانت ارتفعت أسعار المحاصيل بشكل جنوني.

وبحسب موقع سوق الجملة بالعبور، فإن سعر كيلو البطاطس يتراوح ما بين 4.5 و6.5 جنيه، ويصل للمستهلك بـ 7 جنيهات ونصف.

وأوضح البحراوي، لمصراوي، أن هذه العروة مصدرها محافظة المنيا بمساحة تتجاوز الـ 38 ألف فدان، لافتاً إلى أن طرح المحصول سيكون في شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير وتسمى بالعروة الصيفية.

وتابع مدير إدارة الخضر: "العروة النيلي، تبدأ زراعتها من أواخر أغسطس حتى أكتوبر، ومعظم إنتاج هذه العروة تستهلك محليًا في التصنيع وقليل منها يتم تصديره".

ولفت البحراوي، إلى أن هناك لجان متخصصة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديًا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع تغير المناخ المتغير.

وأكد على أن عمل اللجان تتمثل في تحديد المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وأشار مدير إدارة الخضر، إلي أن وجود برامج توعية وإرشاد الخاصة بـ "مزارعي البطاطس" العروة النيلية مستمرة على الحقول، والتي سيتم حصادها خلال الـ35 يوميًا القادمين وطرحها بالأسواق، مضيفاً أن ما يميز هذه العروة ان موسم زراعتها لا يستغرق أكثر من 90 يوميًا.

يذكر أن البطاطس تزرع في مصر في ثلاث عروات، على مدى 6 أشهر متتالية تبدأ من أول شهر سبتمبر وتنتهي في نهاية شهر فبراير.

البطاطس العروة النيلي وزارة الزراعة

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