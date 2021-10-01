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طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن سياسة الحكومة لسد العجز في المعلمين

03:00 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
طلب مناقشة عامة بالبرلمان بشأن سياسة الحكومة لسد العجز في المعلمين

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، تقدمه بطلب مناقشة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رئيس مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة تجاه مواجهة العجز في عدد المعلمين بالمنظومة التعليمية، مع انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ.

وقال توفيق، في بيان له، إنه مع بداية العام الدراسي الجديد، تظل أزمة العجز في عدد المعلمين، تمثل تحديًا كبيرًا في منظومة تطوير التعليم، حيث تتضارب خطوات الحكومة في مواجهة ذلك التحدي الكبير، خلال السنوات الماضية.

وأضاف توفيق، سبق للحكومة الإعلان مسابقة الـ30 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين، ولم تستفيد من الفائزين فيها من المعلمين، بشكل صحيح، ثم أعلنت الحكومة مؤخرًا عن الاستعانة بمعلمين جدد بنظام الحصة لسد العجز في عدد المعلمين ببعض التخصصات، ويتضح من ذلك وجود تخبط لدى الحكومة في خطوات علاجها لأزمة العجز في عدد المعلمين.

مجلس الشيوخ الحكومة البرلمان حسانين توفيق عبدالوهاب عبدالرازق

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