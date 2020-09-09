أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان انتخابات الشيوخ والمركز التكنولوجي بأوسيم

11:57 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورئيس مركز مدينة أوسيم، لجان انتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بمدرسة القاهرة الابتدائية المشتركة بمدينة أوسيم لمتابعة سير انتظام أعمال اللجان.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إن ذلك جاء في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمرور على لجان انتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين والمرور على المراكز التكنولوجيا لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وتابع نائب المحافظ مدى الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد داخل لجان الانتخابات.

وتفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة أوسيم لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ، بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.

كما تابع نائب المحافظ، إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء وسداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

ووجه نائب المحافظ، مسئولي المراكز التكنولوجية بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

إبراهيم الشهابي انتخابات الشيوخ المركز التكنولوجي بأوسيم نائب محافظ الجيزة

الخبر التالى:

الجيزة: حملة لمواجهة المنشآت والمحال المتعدية على الطريق بالعجوزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظ البنك المركزي: 431 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر خلال عهد السيسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا