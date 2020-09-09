نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان انتخابات الشيوخ والمركز التكنولوجي بأوسيم

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورئيس مركز مدينة أوسيم، لجان انتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بمدرسة القاهرة الابتدائية المشتركة بمدينة أوسيم لمتابعة سير انتظام أعمال اللجان.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إن ذلك جاء في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمرور على لجان انتخابات مجلس الشيوخ في جولة الإعادة لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين والمرور على المراكز التكنولوجيا لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وتابع نائب المحافظ مدى الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد داخل لجان الانتخابات.

وتفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة أوسيم لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ، بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.

كما تابع نائب المحافظ، إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء وسداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

ووجه نائب المحافظ، مسئولي المراكز التكنولوجية بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.