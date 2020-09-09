فيديو.. تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة لمتضرري السودان وجنوب السودان

كتب- يوسف عفيفي:

واصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان، وذلك بحسب بيان للقوات المسلحة.

يأتي ذلك إسهامًا من مصر في مساعدة السودانيين على تجاوز محنتهم الحالية وذلك استمرارًا للدور المصري الرائد وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.